В Харьковской области пообещали наказать военных ВСУ за преступления против мирных граждан

Ганчев: Бойцов ВСУ накажут за преступления против мирных в Харьковской области

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершивших преступления против мирного населения в Харьковской области, накажут. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

Глава харьковской ВГА уточнил, что зверства украинских солдат против мирных граждан регистрируются областным управлением внутренних дел и Центром фиксации военных преступлений. Однако возможности расследовать их в настоящее время отсутствуют.

«У нас нет специального уполномоченного органа, но мы уверены, что все эти материалы, которые сейчас мы накапливаем, потом станут поводом для возбуждения, приобщения к уже возбужденным делам. Я думаю, все виновные понесут наказание», — объяснил Ганчев.

Ранее стало известно об избиении жителей Харьковской области сотрудниками Службы безопасности Украины. Информацию об этом подтвердили в пророссийском подполье.