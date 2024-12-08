РИА Новости: СБУ применяет насилие на допросах жителей Харьковской области

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) применяют насилие во время допросов жителей Харьковской области, подозреваемых в симпатии к России. Об избиениях сообщило РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

В распоряжении агентства оказалась переписка с одной из жительниц Харьковской области, чье имя в интересах безопасности не разглашается.

«Перед эвакуацией ходили по домам СБУ и проверяли телефоны. Спрашивали, почему не уезжаем, ждем ли Россию. За то, что не хотели уезжать, нас считают предателями, а в дома тех, кто уехал, селят военных. В доме моих соседей поселились 10 человек», — рассказала женщина.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что не все мирные жители уехали из Волчанска, некоторые из них прячутся в подвалах.