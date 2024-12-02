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18:54, 2 декабря 2024Бывший СССР

В Харьковской области рассказали о прячущихся в подвалах мирных жителях Волчанска

Глава Харьковской ВГА Ганчев: жители Волчанска прячутся в подвалах
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Не все мирные жители уехали из Волчанска, некоторые из них прячутся в подвалах. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.

По его словам, в городе осталось множество разрушенных зданий, в которых прячутся люди. Они находятся в подвалах подъездов и частных домов. Он добавил, что вместе с жителями в городе находятся украинские военные, которые удерживают позиции.

Ранее Вооруженные силы Украины стали отмечать кратный рост штурмовых действий Российской армии в Харьковской области. Кроме того, украинские военные признают численное превосходство российских войск, а оснащенность Вооруженных сил России современными видами и типами вооружения, по данным украинской стороны, за последнее время резко возросла.

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