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07:26, 3 сентября 2024Бывший СССР

ВСУ отметили рост числа штурмов российской армии под Харьковом

Марочко: ВСУ отмечают рост числа штурмов ВС России под Харьковом

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отмечают кратный рост штурмовых действий российской армии в Харьковской области. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«Украинские боевики, находящиеся в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, рапортуют о двукратном увеличении количества боестолкновений на этих участках», — отметил Марочко.

Он добавил, что штурмовые действия войск РФ поддерживает как артиллерия, так и воздушно-космические силы. Кроме того, противник признает численное превосходство ВС России, а оснащенность российских войск современными видами и типами вооружения, по данным украинской стороны, за последнее время резко возросла, резюмировал Андрей Марочко.

Ранее Андрей Марочко заявил, что в августе количество атак Вооруженных сил Украины на Луганскую народную республику снизилось вдвое, это может свидетельствовать об усталости Киева.

В конце августа глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что Вооруженные силы России добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе поселка Синьковка.

До этого в Луганской народной республике рассказали о безуспешных попытках ВСУ контратаковать ВС России под Харьковом.

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      Марина Совина
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