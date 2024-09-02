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08:51, 2 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР указали на признаки усталости ВСУ

Марочко: количество атак ВСУ снизилось вдвое, это свидетельствует об усталости

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В августе количество атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Луганскую народную республику (ЛНР) снизилось вдвое, это может свидетельствовать об усталости Киева. На признаки истощения сил Украины указал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За истекший месяц на рубежах ЛНР отражено 103 атаки противника — это на 85 меньше, чем за июль. Снижение контратакующих действий свидетельствует об усталости украинских войск», — говорится в публикации.

Военный отметил, что благодаря наступательным действиям Вооруженные силы России значительно улучшили свое положение на фронте, и напомнил, что за последний месяц Москвой были взяты под контроль два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области.

Ранее Марочко рассказал о переброске к Макеевке испаноязычных наемников. По его словам, численность боевиков составляет около 30 человек.

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      Глеб Палехов
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