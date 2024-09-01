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10:05, 1 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о переброске к Макеевке испаноговорящих наемников

Марочко: в район Макеевки прибыли иностранные наемники, говорящие по-испански

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В район населенного пункта Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР) прибыло подразделение иностранных наемников, говорящих по-испански, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Они хорошо оснащены и укомплектованы. На форменной одежде знаков различий и принадлежности нет. На данный момент известно, что численность боевиков составляет порядка 30 человек», — рассказал он.

По словам Марочко, при переговорах выявлены еще английский и французский языки.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наемники из Польши, Румынии, Германии и франкоязычных государств действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области. По его словам, иностранные наемники из-за незнания языка почти не разговаривают с местными, их контакты происходят «при грабежах, изнасилованиях и похищениях».

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      Алина Гончарова
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