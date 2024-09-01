Ганчев: наемники из Польши, Румынии и Германии действуют в Харьковской области

Наемники из Польши, Румынии, Германии и франкоязычных государств действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, мирное население сообщает о том, что слышит много французской речи. «То ли это коренные французы, то ли это другие франкоязычные страны принимают участие… здесь и Польша, здесь и Румыния, и немцы есть, чернокожие какие-то наемники», — отметил Ганчев.

Он добавил, что иностранные наемники из-за незнания языка в основном не разговаривают с местными, их контакты происходят «при грабежах, изнасилованиях и похищениях».

Ранее МИД России заявил, что более четырех тысяч наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) идентифицированы.