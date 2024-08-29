Посол Мирошник: более четырех тысяч наемников ВСУ точно идентифицированы

Более четырех тысяч наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) идентифицированы, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По ряду из них завершились заочные расследования. Дипломат предрек, что этим людям «в какое-то время придется постоянно оглядываться». По мнению Мирошника, наемники на Украине, которые часто являются «психопатами», теперь всегда будут находиться под пристальным вниманием, а их преступления станут известны во многих странах мира.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в нападении ВСУ на Курскую область активно участвуют иностранные наемники. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, иностранные боевики гордятся нарушением гуманитарного права и не беспокоятся о жизни гражданского населения.