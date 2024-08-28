Захарова высказалась об участии иностранных наемников в нападении ВСУ на Курскую область

Захарова: в нападении на Курскую область активно участвуют иностранные наемники

В нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область активно участвуют иностранные наемники. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Американские наемники демонстративно выложили в сети интернет фотографию позиции минометного расчета ВСУ рядом с детской площадкой в Курской области», — сказала дипломат.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, иностранные боевики гордятся нарушением гуманитарного права, не беспокоятся о жизни гражданского населения, включая детей, и готовы прикрываться ими.

Ранее Захарова назвала враньем слова об атаке ВСУ на Курскую область без помощи Запада. Она подчеркнула, что США, Британия и другие страны НАТО являются не только идейными вдохновителями и материальными спонсорами, но буквально наводчиками Киева.