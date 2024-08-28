Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:21, 28 августа 2024Мир

Захарова высказалась об участии иностранных наемников в нападении ВСУ на Курскую область

Захарова: в нападении на Курскую область активно участвуют иностранные наемники

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область активно участвуют иностранные наемники. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Американские наемники демонстративно выложили в сети интернет фотографию позиции минометного расчета ВСУ рядом с детской площадкой в Курской области», — сказала дипломат.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, иностранные боевики гордятся нарушением гуманитарного права, не беспокоятся о жизни гражданского населения, включая детей, и готовы прикрываться ими.

Ранее Захарова назвала враньем слова об атаке ВСУ на Курскую область без помощи Запада. Она подчеркнула, что США, Британия и другие страны НАТО являются не только идейными вдохновителями и материальными спонсорами, но буквально наводчиками Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Франция хочет арестовать брата Павла Дурова, который почти не появляется на публике. Его называют «мозгом Telegram»

      Обвиненный в каннибализме голливудский актер продал машину из-за проблем с деньгами

      Врач назвал пять симптомов опасных заболеваний

      Родственники заложников ХАМАС устроили автопробег в сторону сектора Газы

      Установлен новый рекорд в поисках темной материи

      Захарова заявила о последствиях присоединения Швейцарии к военному Шенгену

      Жители Курской области рассказали следствию о спасении от ВСУ в кустах и реке

      В США выразили обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК

      В российском городе полицейский автомобиль сбил самокатчика

      Президент Аргентины пошел на попятную после роста инфляции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше