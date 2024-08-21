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17:32, 21 августа 2024Мир

В МИД назвали враньем слова об атаке ВСУ на Курскую область без помощи Запада

Захарова: слова, что ВСУ атаковали Курскую область без помощи Запада, — вранье

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Слова о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область без помощи Запада, являются враньем. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики, который доступен на сайте внешнеполитического ведомства.

«США, Британия и натовские страны, в первую очередь, англосаксонский дуэт, являются не только идейными вдохновителями и материальными спонсорами, но буквально наводчиками, которые наводят киевский режим на цели на территории Российской Федерации», — сказала она.

Именно поэтому, по мнению дипломата, заявления о том, что события в Курской области проходят без поддержки западных стран, — неправда.

Во время выступления Захарова также заявила, что западные страны санкционировали вторжение ВСУ и до сих пор всячески его поддерживают. По ее словам, иностранная военная техника и наемники на территории России свидетельствуют о прямом вовлечении Запада в конфликт.

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      Виктория Кондратьева
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