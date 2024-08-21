Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 21 августа 2024Мир

Захарова рассказала об аплодисментах Запада террористическим атакам Украины

Захарова: Запад санкционировал вторжение Украины на территорию России

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Западные страны санкционировали вторжение Украины на территорию России и всячески его поддерживают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Кураторы киевского режима не останавливаются в своем маниакальном желании, как они говорят, любой ценой нанести России стратегическое поражение. Публичное поощрение действий террористов, в частности в Курской области, иностранная военная техника, наемники на нашей земле красноречиво свидетельствуют о прямом вовлечении западных союзников», — сказала дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия начала «задвигать» ВСУ в Курской области. Продвижение украинских войск остановлено

      Захарова назвала членов американской ЧВК в Курской области законными целями ВС России

      В Одессе задержали работника ТЦК за вмешательство в данные военнообязанных

      Стилист Рогов назвал модную вещь на раннюю осень

      Один из видов школьных товаров подешевел

      МИД России предупредил о последствиях для напавших на Курскую область террористов

      Обама оценил размер толпы сторонников Трампа

      Генерала Булгакова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

      Вор в законе Коля Киргиз оказался жив после сообщения о ликвидации спецназом

      Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше