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19:03, 28 апреля 2024Бывший СССР

Военный эксперт допустил подготовку ВСУ к атакам на Россию на майские праздники

Военный эксперт Дандыкин допустил подготовку ВСУ к атакам на майские праздники
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, готовятся к атакам на российскую территорию на майские праздники, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О возможной подготовке ВСУ он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Враг готовится напакостить на праздники и предполагает удары по Крымскому мосту и где-то еще. Но мы готовимся тоже», — высказался Дандыкин.

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Ранее Министерство обороны России сообщило о перехвате беспилотников и ракет. За последние сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 46 БПЛА и пять ракет ATACMS производства США.

24 апреля стало известно, что США тайно отправили на Украину ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. Сообщается, что Киев получил более 100 тайно поставленных ракет ATACMS и успел использовать их в ходе боевых действий против России.

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