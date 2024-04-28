Военный эксперт допустил подготовку ВСУ к атакам на Россию на майские праздники

Военный эксперт Дандыкин допустил подготовку ВСУ к атакам на майские праздники

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, готовятся к атакам на российскую территорию на майские праздники, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О возможной подготовке ВСУ он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Враг готовится напакостить на праздники и предполагает удары по Крымскому мосту и где-то еще. Но мы готовимся тоже», — высказался Дандыкин.

Ранее Министерство обороны России сообщило о перехвате беспилотников и ракет. За последние сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 46 БПЛА и пять ракет ATACMS производства США.

24 апреля стало известно, что США тайно отправили на Украину ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. Сообщается, что Киев получил более 100 тайно поставленных ракет ATACMS и успел использовать их в ходе боевых действий против России.