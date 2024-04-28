Минобороны России сообщило о 46 сбитых беспилотниках ВСУ

Минобороны России: ПВО за сутки сбило 46 беспилотников ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о перехвате беспилотников Вооруженных сил Украины за последние сутки, пишет РИА Новости.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны сообщалось, что за ночь ПВО уничтожили за ночь 17 украинских беспилотников над четырьмя областями России.

Об одной из атак заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших разрушений при атаке не было. На месте работали оперативные службы.