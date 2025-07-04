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14:21, 4 июля 2025Культура

Раскрыта причина влюбленности 19-летней невесты Лепса в артиста

Певица Овсянникова: 19-летняя Киба влюбилась в Лепса из-за мужской энергетики
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова, также известная как певица Margo, раскрыла причину, по которой 19-летняя Аврора Киба влюбилась в 62-летнего народного артиста России Григория Лепса. Ее цитирует The Voice.

По словам Овсянниковой, изначально она не верила в отношения пары. «Но потом мы начали общаться, дружить. Я вижу, как они переписываются, созваниваются», — отметила она.

Артистка рассказала о случае, когда она проводила время в ресторане с Кибой и неожиданно встретила Лепса. «Он садится прямо передо мной, вызвался оплатить счет. Мне стало приятно. Я поняла, что нравится Авроре в Лепсе. От него веет мужским. У него настолько мощная энергетика», — добавила она.

Ранее 19-летняя невеста Лепса ответила на слухи об изменах 62-летнему жениху.

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