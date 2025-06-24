19-летняя невеста Лепса высказалась об изменах певцу

Невеста Лепса Аврора Киба опровергла слухи об изменах певцу с фитнес-тренером

Невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба ответила на слухи об изменах 62-летнему жениху. Пост она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Отвечая на вопросы подписчиков, девушка опровергла сообщения о расставании с музыкантом и слухи о романе с молодым фитнес-тренером. По словам 19-летней Кибы, в сети ее также обвиняли в краже 170 миллионов и побеге в Марокко.

«Никогда ничего не воровала, но... Если бы я украла такие деньги, я бы поехала в Милан или в Париж, например», — высказалась невеста Лепса.

Ранее стало известно, что Лепс выпустил композицию под названием «Алла Пугачева не любит меня». В песне артист рассказал историю о его чувствах к исполнительнице, которые остались без ответа.