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20:17, 21 июня 2025Культура

Лепс написал песню об Алле Пугачевой

Певец Григорий Лепс выпустил песню под названием «Алла Пугачева не любит меня»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Григорий Лепс написал песню о певице Алле Пугачевой. Композиция вошла в альбом артиста под названием «И смех и грех», который вышел 20 июня и доступен на платформе VK.

Лепс выпустил композицию под названием «Алла Пугачева не любит меня», в которой рассказал историю о его чувствах к исполнительнице, которые остались без ответа.

В песне он рассказывает о том, что был намерен петь для Пугачевой, а также посещать ее концерты, однако был лишен такой возможности, поскольку исполнительница «поженилась с культурным пацаном».

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс возглавил список самых востребованных российских артистов на летних корпоративах. В рейтинг издания также вошли Сосо Павлиашвили, группа «Руки Вверх!» и ее лидер Сергей Жуков, Люся Чеботина, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Баста, группа «Иванушки International», Анна Asti и Дима Билан.

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