Опубликован список самых востребованных артистов на корпоративах

Певец Григорий Лепс стал самым востребованным артистом на корпоративах в России

Певец Григорий Лепс возглавил список самых востребованных российских артистов на летних корпоративах. Об этом пишет KP.RU.

В рейтинг издания также вошли Сосо Павлиашвили, группа «Руки Вверх!» и ее лидер Сергей Жуков, Люся Чеботина, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Баста, группа «Иванушки International», Анна Asti и Дима Билан.

Гонорары наиболее востребованных артистов за частные выступления составляют от 5 до 10 миллионов рублей. Отмечается, что исполнители могут менять цену в зависимости от заказчика, места проведения мероприятия, а также собственной занятости.

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал имена самых высокооплачиваемых артистов в России. Лидером по размеру гонораров среди отечественных исполнителей является Надежда Кадышева, ставшая популярной у молодого поколения.