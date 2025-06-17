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14:20, 17 июня 2025Культура

Опубликован список самых востребованных артистов на корпоративах

Певец Григорий Лепс стал самым востребованным артистом на корпоративах в России
Ольга Коровина

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Певец Григорий Лепс возглавил список самых востребованных российских артистов на летних корпоративах. Об этом пишет KP.RU.

В рейтинг издания также вошли Сосо Павлиашвили, группа «Руки Вверх!» и ее лидер Сергей Жуков, Люся Чеботина, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Баста, группа «Иванушки International», Анна Asti и Дима Билан.

Гонорары наиболее востребованных артистов за частные выступления составляют от 5 до 10 миллионов рублей. Отмечается, что исполнители могут менять цену в зависимости от заказчика, места проведения мероприятия, а также собственной занятости.

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал имена самых высокооплачиваемых артистов в России. Лидером по размеру гонораров среди отечественных исполнителей является Надежда Кадышева, ставшая популярной у молодого поколения.

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