Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:34, 21 мая 2025Культура

Раскрыты имена самых дорогих российских артистов

Сергей Дворцов: Кадышева, Киркоров и Лепс стали самыми дорогими артистами России
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов назвал имена самых высокооплачиваемых артистов в России. Его комментарий приводит Общественная служба новостей.

Лидером по размеру гонораров среди российских исполнителей является Надежда Кадышева, ставшая популярной среди молодого поколения. По словам Дворцова, благодаря «выстрелившим» в соцсетях хитам народная артистка оказалась самой высокооплачиваемой звездой, востребованной среди слушателей всех возрастов.

На второе место в рейтинге продюсер поместил Филиппа Киркорова. «У него хорошая заполняемость залов, его песни продолжают оставаться хитами», — отметил спикер.

Тройку наиболее дорогих артистов замыкает Григорий Лепс. Дворцов добавил, что концерт знаменитостей такого уровня сильнее всего ударит по карману организаторов частных мероприятий.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что артистам Валерию Леонтьеву, Николаю Баскову и Филиппу Киркорову пора объявить о завершении карьеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Израильские солдаты обстреляли делегацию дипломатов в Палестине

    Девушка забыла хорошо знакомый иностранный язык после странного приступа

    Военкор рассказал об угрозе логистике Украины из-за российских дронов

    Бывший хоккеист клубов КХЛ умер в возрасте 33 лет

    Задержанного за дачу взятки экс-замглавы Тамбовской области попросили арестовать

    Сын Булановой сделал татуировку на лице

    В минздрав Красноярского края пришли с обысками

    Раскрыто отношение мужчин и женщин к сексу по дружбе

    Россиянин приставал к детям во дворе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости