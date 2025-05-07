Киркорова и Леонтьева призвали уйти со сцены

Соседов заявил, что Леонтьев, Басков и Киркоров должны завершить карьеру

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что артистам Валерию Леонтьеву, Николаю Баскову и Филиппу Киркорову пора объявить о завершении карьеры. Его слова приводит «Общественная служба новостей».

Соседов отметил, что эти артисты слишком давно выступают на российской сцене. «Это звезды, чьи песенки спеты. Их история рассказана, и все пытаются о них забыть», — считает критик.

По словам Соседова, опытные музыканты никогда не хотели давать дорогу молодым коллегам. В качестве примера он привел народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который все еще дает концерты. Критик также упомянул Аллу Пугачеву, которая не хотела ставить точку в карьере, несмотря на проблемы с голосом.

Ранее стало известно, что народный артист РФ Валерий Леонтьев готов дать частный концерт в России за 15 миллионов рублей. Отмечается, что гонорар музыканта выше, чем у одного из самых высокооплачиваемых артистов страны Филиппа Киркорова, который получает за выступление 10-12 миллионов.