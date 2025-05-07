Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:50, 7 мая 2025Культура

Киркорова и Леонтьева призвали уйти со сцены

Соседов заявил, что Леонтьев, Басков и Киркоров должны завершить карьеру
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов /РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что артистам Валерию Леонтьеву, Николаю Баскову и Филиппу Киркорову пора объявить о завершении карьеры. Его слова приводит «Общественная служба новостей».

Соседов отметил, что эти артисты слишком давно выступают на российской сцене. «Это звезды, чьи песенки спеты. Их история рассказана, и все пытаются о них забыть», — считает критик.

По словам Соседова, опытные музыканты никогда не хотели давать дорогу молодым коллегам. В качестве примера он привел народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который все еще дает концерты. Критик также упомянул Аллу Пугачеву, которая не хотела ставить точку в карьере, несмотря на проблемы с голосом.

Ранее стало известно, что народный артист РФ Валерий Леонтьев готов дать частный концерт в России за 15 миллионов рублей. Отмечается, что гонорар музыканта выше, чем у одного из самых высокооплачиваемых артистов страны Филиппа Киркорова, который получает за выступление 10-12 миллионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет летевшего в Москву Вучича совершил вынужденную посадку

    Ким Кардашьян обругала охранника за неловкое движение на Met Gala

    Европа отреагировала на сокращение совместных с НАСА лунных программ

    ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотника

    Ценам на золото предсказали снижение на фоне конфликта Индии и Пакистана

    В Кремле рассказали о разочаровании «Большой восьмеркой»

    В польском Сейме потребовали заблокировать соглашение с Украиной

    Китайская компания захотела закрыть один из крупнейших комбинатов в российском регионе

    Названа неочевидная причина выпирающего живота

    Россиянам назвали снижающий давление и защищающий от деменции напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости