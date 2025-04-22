Названа стоимость выступления в России уехавшего в США Леонтьева

«Абзац»: Уехавший в США Леонтьев готов выступить в России за 15 миллионов рублей

Народный артист РФ Валерий Леонтьев готов дать частный концерт в России за 15 миллионов рублей. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на одно из ивент-агентств.

Представители агентства уточняют, что в сумму не входят дополнительные затраты в виде технического и бытового райдера (450 и 75 тысяч рублей соответственно). Отмечается, что гонорар музыканта выше, чем у одного из самых высокооплачиваемых артистов России Филиппа Киркорова, который получает за концерт 10-12 миллионов рублей.

По данным источника, в России Леонтьев согласен жить в апартаментах класса люкс с заклеенными окнами, а передвигаться по городу он хочет на автомобиле премиум-класса. Кроме того, музыканту необходима охрана. В райдер певца входит бутылка дорогого шотландского виски и мясная нарезка.

В 2022 году Леонтьев переехал в Майами, объяснив, что в США он может спокойно перемещаться по улицам. Артист заявил, что не собирается покидать родину окончательно и уже давно живет на две страны, проводя около трех месяцев в году в Штатах, где владеет недвижимостью. В марте 2024-го исполнитель объявил об уходе со сцены. Через некоторое время он приехал в Москву и выступил на корпоративе.