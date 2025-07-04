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14:25, 4 июля 2025Россия

Появились данные о состоянии брошенного об пол в московском аэропорту ребенка

Mash: Мальчик, которого бросили об пол в аэропорту Шереметьево, идет на поправку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: guys_who_shoot / Shutterstock / Fotodom

Двухлетний мальчик, которого гражданин Белоруссии бросил об пол в московском аэропорту Шереметьево, идет на поправку. Такие данные о его состоянии появились у Telegram-канала Mash.

Ребенок после травмы уже начал есть самостоятельно — он позавтракал бананом и пюре. Его родители поблагодарили всех, кто переживал о здоровье мальчика.

До этого стало известно, что ребенка после инцидента в аэропорту вывели из комы.

О нападении неадекватного гражданина на чужого ребенка в Шереметьево сообщалось 24 июня. Прилетевший из Кабула белорус схватил мальчика на руки и с силой кинул его на пол. Правоохранители выяснили, что мужчина находился под воздействием наркотических веществ.

Обидчика мальчика по решению подмосковного суда арестовали до 25 августа.

ЖЗЛ
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