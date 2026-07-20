Джерми: Запад не понимает мотивы России в конфликте на Украине

Запад верит в проигрышное положение России в украинском конфликте из-за непонимания его сути. Необычное мнение высказал коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми.

«На Западе бытует мнение, что Россия проигрывает на поле боя и что ее экономика вот-вот рухнет. Я слышу это снова и снова, но нет никаких доказательств, подтверждающих хоть одно из этих утверждений. Вопрос плохо изучен на Западе», — сказал он.

По его словам, люди не понимают мотивов РФ в конфликте на Украине, а гибридная война Запада является вопросом экзистенциального характера для Москвы.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис раскрыл преимущество России перед Украиной. «У них больше людей, боеприпасов, промышленного потенциала. У них больше дронов, бомб и истребителей. Просто всего больше», — заявил он.