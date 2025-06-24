В Шереметьево задержали белоруса, который проломил голову чужому ребенку. Малыш в коме

Мужчина швырнул маленького ребенка на пол в Шереметьево, мальчик впал в кому

В московском аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии схватил чужого ребенка и с силой кинул его на пол, малыш впал в кому.

Прилетевший из Каира (Египет) мужчина подошел к семье из Кабула (Афганистан) и напал на двухлетнего мальчика в зоне выдачи багажа терминала С.

По данным Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области, 23 июня 2025 года неизвестный в зоне прилета авиагавани «схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол».

В СК отметили, что нападавший находился в состоянии наркотического опьянения. Очевидцы рассказали, что он вел себя неадекватно. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина несколько секунд наблюдает за стоявшим рядом с чемоданом ребенком, подходит к нему сзади, резко хватает и швыряет о пол.

Напавшего на ребенка в Шереметьево задержали

Официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила о задержании нападавшего.

«Мои коллеги из транспортной полиции задержали в аэропорту Шереметьево злоумышленника, напавшего на малолетнего ребенка», — проинформировала спикер МВД. Мужчина направлен на медицинское освидетельствование.

Задержанный за нападение на ребенка в аэропорту Шереметьево Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

Что известно о состоянии пострадавшего в Шереметьево ребенка

Мальчик во время нападения получил удар по голове и потерял сознание. Он был госпитализирован для оказания медицинской помощи в детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.

Министерство здравоохранения Подмосковья сообщило, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали ушиб головного мозга. Врачам пока не удалось вывести пациента из комы.

По информации Mash, также у малыша — перелом позвоночника и свода черепа, по сведениям Shot — закрытая черепно-мозговая травма.

Автомобиль Следственного комитета России Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По факту покушения на убийство ребенка в Шереметьево возбудили дело

Сотрудники следственного отдела по городу Химки подмосковного ГСУ СК возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двухлетнего ребенка на территории аэропорта. Следователи провели осмотр места происшествия.

Задержанного доставят на допрос. Ему грозит наказание по части 3 статьи 30, пунктам «в», «и» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.