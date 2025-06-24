Появились подробности о состоянии брошенного об пол в московском аэропорту ребенка

Минздрав: Брошенный белорусом об пол в Шереметьево мальчик в тяжелом состоянии

Двухлетний ребенок, которого гражданин Белоруссии бросил об пол в московском аэропорту Шереметьево, находится в тяжелом состоянии. Такие подробности появились у Минздрава Подмосковья.

Мальчика после инцидента доставили в Клинику доктора Рошаля. Врачам пока не удалось вывести его из комы, пояснили в ведомстве.

Медики оказывают юному пациенту всю необходимую помощь, подчеркнули в подмосковном Минздраве.

Как пишет Telegram-канал Shot, отец мальчика рассказал, что напавший на его сына 31-летний мужчина ничего не говорил и никак не объяснил свои действия.

О том, что прилетевший из Кабула мужчина швырнул на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, стало известно 24 июня.

Обидчика мальчика оперативно скрутили полицейские и отправили на медицинское освидетельствование. Очевидцы поделились, что мужчина в аэропорту вел себя неадекватно.