Появились подробности о состоянии брошенного об пол в московском аэропорту ребенка

Двухлетний ребенок, которого гражданин Белоруссии бросил об пол в московском аэропорту Шереметьево, находится в тяжелом состоянии. Такие подробности появились у Минздрава Подмосковья.
Мальчика после инцидента доставили в Клинику доктора Рошаля. Врачам пока не удалось вывести его из комы, пояснили в ведомстве.
Медики оказывают юному пациенту всю необходимую помощь, подчеркнули в подмосковном Минздраве.
Как пишет Telegram-канал Shot, отец мальчика рассказал, что напавший на его сына 31-летний мужчина ничего не говорил и никак не объяснил свои действия.
О том, что прилетевший из Кабула мужчина швырнул на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, стало известно 24 июня.
Обидчика мальчика оперативно скрутили полицейские и отправили на медицинское освидетельствование. Очевидцы поделились, что мужчина в аэропорту вел себя неадекватно.