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12:35, 24 июня 2025Россия

Появились подробности о состоянии брошенного об пол в московском аэропорту ребенка

Минздрав: Брошенный белорусом об пол в Шереметьево мальчик в тяжелом состоянии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Двухлетний ребенок, которого гражданин Белоруссии бросил об пол в московском аэропорту Шереметьево, находится в тяжелом состоянии. Такие подробности появились у Минздрава Подмосковья.

Мальчика после инцидента доставили в Клинику доктора Рошаля. Врачам пока не удалось вывести его из комы, пояснили в ведомстве.

Медики оказывают юному пациенту всю необходимую помощь, подчеркнули в подмосковном Минздраве.

Как пишет Telegram-канал Shot, отец мальчика рассказал, что напавший на его сына 31-летний мужчина ничего не говорил и никак не объяснил свои действия.

О том, что прилетевший из Кабула мужчина швырнул на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, стало известно 24 июня.

Обидчика мальчика оперативно скрутили полицейские и отправили на медицинское освидетельствование. Очевидцы поделились, что мужчина в аэропорту вел себя неадекватно.

ЖЗЛ
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