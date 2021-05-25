Диетологи рассказали о неочевидной опасности сухих завтраков

Диетологи назвали неочевидную опасность сухих завтраков и раскрыли правильный способ их приготовления. Их рекомендации приводит The Indian Express.

Диетолог Кинита Кадакия Патель (Kinita Kadakia Patel) отметила, что многие люди едят на завтрак слишком много хлопьев и заливают их недостаточным количеством молока. Она рассказала, что такая диспропорция может отрицательно сказаться на настроении человека, особенно если он подвержен стрессу.

Нутрициолог и психотерапевт из Гарварда Ума Найду (Uma Naidoo) утверждает, что избыток хлопьев на завтрак может привести к скачкам сахара в крови и сильно повлиять на эмоциональное состояние в течение дня. «Сухие завтраки обычно очень калорийны, содержат много углеводов и часто напичканы большим количеством сахара», — добавила Найду.

Диетологи советуют внимательно следить за соотношением хлопьев и молока на завтрак. Лучше всего вычислить точный объем сухого завтрака, который вам нужен, и заливать его достаточным количеством молока, чтобы получить правильное соотношение углеводов и кальция.

Ранее Британский диетолог Кэтрин Келли (Katherine Kelly) рассказала об опасности кофе по утрам. «Если выпить кофе, когда вы еще не до конца проснулись, можно почувствовать себя еще более сонным», — говорит Келли. Она рекомендует пить кофе не раньше, чем через 30 минут после пробуждения.