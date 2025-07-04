В Николаевской области прогремели взрывы

В Николаевской области прозвучали взрывы

В Николаевской области на юге Украины прогремели взрывы. Об этом сообщил «24 канал» украинского телевидения.

В регионе объявлена воздушная тревога. О местах и причинах взрывов не сообщается, местные власти пока не прокомментировали случившееся.

Ранее взрыв прогремел в Днепропетровске. Подробности и цели ударов не сообщаются.

До этого стало известно о взрывах в Киеве. В 20:14 по московскому времени в Telegram-канале украинского издания «Общественное» появилась информация о работе средств противовоздушной обороны.