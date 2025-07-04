Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:25, 4 июля 2025Бывший СССР

В Николаевской области прогремели взрывы

В Николаевской области прозвучали взрывы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

В Николаевской области на юге Украины прогремели взрывы. Об этом сообщил «24 канал» украинского телевидения.

В регионе объявлена воздушная тревога. О местах и причинах взрывов не сообщается, местные власти пока не прокомментировали случившееся.

Ранее взрыв прогремел в Днепропетровске. Подробности и цели ударов не сообщаются.

До этого стало известно о взрывах в Киеве. В 20:14 по московскому времени в Telegram-канале украинского издания «Общественное» появилась информация о работе средств противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев рассказал о великом возвращении азербайджанцев

    В России произошел масштабный сбой в работе операторов

    Многодетный участник СВО вернулся из плена ВСУ, описал свои эмоции и попал на видео

    В России резко понизили прогноз продаж легковушек

    В сервисе по отслеживанию сбоев произошел сбой

    На Западе назвали четыре главные ошибки Зеленского

    Похожие на кораллы грибы нашли в России

    МВД разгромило банду с криминальным авторитетом во главе в российском регионе

    Врач предложил включить в рацион один продукт для восстановления кишечника за две недели

    Новый iPhone получит рекордный аккумулятор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости