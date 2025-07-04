В Днепропетровской области прогремел взрыв

«Страна.ua»: В городе Днепр прогремел взрыв

Сообщается о взрыве в городе Днепр, административном центре Днепропетровской области. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в Днепре», — сказано в публикации. Подробности и цели ударов не сообщаются.

Ранее стало известно, что ВС России выпустили рекордное количество беспилотников. Сообщается о 330 ударных дронах «Герань», ударивших по территории Украины.

Вечером 3 июля сообщалось о взрывах в Киеве. В местных каналах распространяются кадры пожаров в нескольких районах Киева, над городом поднимается дым.

