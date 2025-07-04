Макрон решил уничтожить волков

Politico: Макрон хочет принять закон, который позволит уничтожать больше волков

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять закон, который разрешит уничтожать диких волков в стране, чтобы фермеры могли защищать свои стада. Об этом сообщает журнал Politico.

«Мы не позволим волкам проникать в районы, где они представляют угрозу нашему сельскому хозяйству. И это значит, что мы должны, как мы скромно говорим, избавиться от их большого количества», — заявил глава государства.

Макрон также ответил на возможную критику инициативы и заявил, что люди, «которые придумывают правила и не живут со своими животными в местах, где водятся медведи или волки, должны отправиться туда на две ночи».

3 декабря 2024 года в Европейском союзе понизили охранный статус волков после нападения на пони главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и разрешили охоту на них с марта 2025 года. Решение было принято из-за их «растущей численности и негативного влияния на животноводство».