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20:11, 3 декабря 2024Из жизни

Урсула фон дер Ляйен добилась мести всем волкам Европы за своего съеденного пони

ЕС понизил охранный статус волков, после того как они съели пони фон дер Ляйен
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

На волков в Европе можно будет охотиться с марта 2025 года. Об этом сообщает Reuters.

Большинство европейских стран во вторник, 3 декабря, приняли предложение о том, чтобы понизить охранный статус волков из-за их растущей численности и негативного влияния на животноводство. 7 марта статус этих хищников будет понижен со «строго охраняемых» до «охраняемых» в соответствии с Бернской конвенцией о сохранении европейской дикой природы и естественных сред обитания. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала одним из инициаторов кампании по изменению статуса этих хищников и горячо поддержала принятое решение. Она выступала за отстрел еще в 2023 году. «Если вид больше не находится под угрозой исчезновения в определенных регионах, мы должны по-другому относиться к волкам и, например, охотиться на них», — говорила она год назад. Немецкие волки действительно стали проблемой для пастухов в Европе — особенно в Саксонии и Баварии. Кроме того, хищники начали мигрировать в Люксембург.

Однако у фон дер Ляйен есть и личные причины поддерживать решение по отстрелу волков. 1 сентября 2022 года волк ночью забрался на территорию конюшни на северо-западе Германии, растерзал и съел 30-летнюю пони по имени Долли, которая принадлежала председателю Еврокомиссии. После инцидента выяснилось, что на Долли напал опасный волк под номером GW 950m, который к тому моменту уже растерзал несколько голов домашнего скота. Была даже выдана лицензия на его отстрел. Многие сочли, что благодаря новому закону фон дер Ляйен добилась мести за съеденную Долли всем волкам Европы.

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Ранее сообщалось, что власти Намибии разрешили забить на мясо сотни диких животных. Голод грозит почти половине населения страны. Чтобы справиться с нехваткой продовольствия, возникшей из-за самой сильной за столетие засухи в стране, готовится отстрел 723 животных, в том числе 83 слонов.

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