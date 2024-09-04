Люди съедят 83 слона и 30 гиппопотамов

В Намибии из-за нехватки мяса разрешили съесть слонов и гиппопотамов

Власти Намибии разрешили забить на мясо сотни диких животных. Об этом пишет The Economic Times.

Голод грозит почти половине населения страны. Чтобы справиться с нехваткой продовольствия, возникшую из-за самой сильной засухи в стране за столетие, готовится отстрел 723 животных, в том числе 83 слонов. Кроме того, забьют и съедят 300 зебр, 30 гиппопотамов, 50 импал, 60 буйволов, 100 голубых гну и 100 канн (вид антилоп). Страна также пытается уменьшить взаимодействие между людьми и дикими животными, которое, как ожидается, возрастет во время засухи, поскольку и те, и другие ищут воду и растительность.

Министерство окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии охарактеризовало план как «необходимый» и соответствующий конституционной обязанности использовать природные ресурсы на благо граждан.

Практика отстрела диких животных для еды не является чем-то необычным для Африки. Роуз Мвебаза, глава Африканского офиса Программы ООН по окружающей среде, отметила, что «хорошо организованная, устойчивая добыча здоровых популяций диких животных может стать ценным источником продовольствия».

Недавно Организация Объединенных Наций подчеркнула серьезность ситуации в Намибии. На прошлой неделе представитель заявил, что 84 процента продовольственных ресурсов Намибии «уже исчерпаны».

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии прошла благотворительная охота, в ходе которой истребили около 340 бездомных кошек. В охоте приняли участие больше полутора тысяч человек. Из них 440 были младше 18 лет.

