В Новой Зеландии прошли детские соревнования по охоте на кошек

340 кошек убили в ходе ежегодной благотворительной охоты в Новой Зеландии

В Новой Зеландии прошла благотворительная охота, в ходе которой истребили около 340 бездомных кошек. Об этом сообщает The Guardian.

Мероприятие ежегодно проводится в городе Северный Кентерберри. Он расположен на Южном острове, в одном из сельских районов Новой Зеландии. Каждый год в соревновании принимают участие сотни людей, включая детей. Жители острова обычно состязаются в охоте на кабанов, зайцев и оленей.

В 2023 году среди прочих категорий появилась охота на бездомных кошек. Этих животных в Новой Зеландии считают вредителями и инвазивным видом, представляющим угрозу для уникальной фауны страны. Как и в случае с другими видами, организаторы добавили детскую категорию: ребенок, которому удалось бы принести больше всех тушек беспризорных животных между серединой апреля и концом июня, должен был получить денежное вознаграждение в размере 250 новозеландских долларов (13,5 тысячи рублей). Это вызвало серьезное возмущение среди зоозащитников, и в итоге организаторы отменили призовую категорию для детей.

В 2024 году в соревнованиях по охоте на кошек могли принять участие люди любого возраста. Охотнику, которых принес больше всех кошачьих тушек, обещали 500 новозеландских долларов (27 тысяч рублей), а сумевшему добыть самый большой трофей — тысячу новозеландских долларов (54 тысячи рублей). В охоте приняли участие больше полутора тысяч человек. Из них 440 были младше 18 лет.

Зоозащитники осудили организаторов мероприятия. Их обвинили в жестокости к животным и взращивании в детях склонности к насилию. К тому же активисты отметили, что в ходе охоты могли пострадать домашние кошки. Организаторы утверждают, что путаницы быть не может: всех кошек отлавливают и внимательно осматривают.

Если поместить одичавшую кошку в клетку, не ошибешься. Они ведут себя как дьявол под метамфетамином: они набросятся на вас Мэтт Бэйли организатор ежегодной благотворительной охоты

Вопрос о контроле популяции кошек — предмет острой общественной дискуссии в Новой Зеландии. Исследователи не раз указывали на опасность этих животных для птиц, рептилий, грызунов и насекомых острова. Некоторые зоозащитники утверждают, что если не принять мер, к 2050 году в Новой Зеландии не останется поссумов, крыс, хорьков и горностаев. В то же время почти в половине домохозяйств в стране живут кошки, поэтому многие новозеландцы крайне негативно относятся к столь радикальным методам борьбы за биоразнообразие.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии дикая кошка съела 17 вымирающих ящериц. Департамент охраны природы предпочел не раскрывать, какие именно виды ящериц были обнаружены в ее желудке.