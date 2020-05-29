Дикая кошка съела 17 вымирающих ящериц

Дикая кошка с 17 вымирающими ящерицами в желудке найдена на косе Каиторет в Кентербери на Южном острове Новой Зеландии. Об этом сообщает сайт Daily Mail.

Смотритель этой местности в ходе рутинного обхода обнаружил попавшую в ловушку дикую кошку и исследовал содержимое ее желудка. Внутри он обнаружил 17 ящериц, принадлежащих к видам, находящимся под угрозой исчезновения.

Департамент охраны природы предпочел не раскрывать, какие именно виды ящериц были обнаружены, так как боятся контрабандистов рептилий.

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На косе Каиторет бродят около 200 диких кошек, которые подвергают риску жизни других животных, находящихся под угрозой исчезновения. Ящерицы становятся более уязвимыми зимой, когда на них начинают активнее охотиться дикие кошки.

Краснокнижные птицы, насекомые и растения тоже подвержены опасности из-за этих хищников.

Дикие кошки — инвазивный вид животных на территории Австралии и Новой Зеландии. Они считаются вредителями.

Ранее сообщалось, что ученые в австралийском заказнике зафиксировали на камеру крупную дикую кошку, которая несла в зубах большого песчаного варана. Животное зафиксировали камеры для съемки дикой природы, которые установили ученые для исследования процесса разложения трупов животных в пустыне.

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