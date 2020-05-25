Огромная дикая кошка убила шестикилограммового варана и попала на камеру

Ученые в австралийском заказнике Этабека зафиксировали на камеру крупную дикую кошку, которая несла в зубах большого песчаного варана. На фотографии хищника обратило внимание издание Daily Mail.

Дикую кошку размером с небольшую собаку динго заметили в австралийской пустыне Симпсон с большим песчаным вараном, которого она только что убила. Животное зафиксировали камеры для съемки дикой природы, которые установили ученые для исследования процесса разложения трупов животных в пустыне.

Исследователь Университета Сиднея Эмма Спенсер (Emma Spencer) была шокирована, когда увидела, как дикая кошка несет такого крупного хищника. «Нечасто можно увидеть, как кошки ловят такую крупную добычу», — сказала она.

В Австралии насчитывается около 5,6 миллиона диких кошек, в 2015 году они были объявлены национальными вредителями. Эти животные были завезены в страну около 200 лет назад и оказали негативное влияние на биоразнообразие континента. Из-за них вымерло 34 вида млекопитающих, еще 123 — находятся под угрозой исчезновения. Каждый год они убивают три миллиарда местных животных.

Ранее сообщалось, что австралийские власти планируют убить два миллиона диких кошек, которые угрожают экосистеме страны. Яд помещают в колбаски, которые сбрасывают с воздуха. Многие знаменитости выступили против этой акции.

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