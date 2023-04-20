Детские соревнования по охоте на кошек отменили из-за волны возмущения

BBC News: в Новой Зеландии отменили соревнования по охоте на кошек среди детей

В Новой Зеландии придумали соревнования по охоте на бездомных кошек для детей и столкнулись с волной возмущения. Как сообщает BBC News, подростки от 14 лет и младше могли принять участие в конкурсе, однако в итоге его отменили.

Необычное детское соревнование должно было пройти в рамках ежегодной благотворительной охоты, которую организовывает школа Северного Кентерберри. Город находится на Южном острове, в одном из сельских районов Новой Зеландии, где охота очень популярна. Каждый год в мероприятии принимают участие сотни людей, включая детей. Жители острова обычно соревнуются в охоте на кабанов, зайцев и оленей.

Бездомных кошек в Новой Зеландии рассматривают как вредителей и разносчиков заразы. Организаторы объяснили детям, что домашних питомцев трогать нельзя. При этом участников поощряли убивать как можно больше уличных кошек за приз. Ребенок, которому удалось бы отстрелить больше всего беспризорных животных между серединой апреля и концом июня, должен был получить денежное вознаграждение в размере 250 новозеландских долларов (около 13 тысяч рублей).

Мероприятие тут же получило осуждение со стороны групп по защите животных. Представитель одной из таких организаций в частности заявил, что дети, как и взрослые, не смогут издалека отличить «беспризорную и дикую кошку от испуганной домашней». А это значит, что в ходе охоты могут погибнуть домашние коты.

Организаторы объявили об отмене категории 18 апреля 2023 года на своих страницах в социальных сетях, объяснив решение тем, что получили множество «агрессивных и неподобающих» писем.

Мы очень разочарованы и просим прощения у тех, кто хотел принять участие в соревнованиях, которые были призваны защитить наших птиц и другие исчезающие виды местной фауны Организаторы ежегодной охоты в Северном Кетерберри

Пост получил более сотни комментариев от пользователей, которые были обескуражены отменой категории. Люди писали, что охота могла бы стать инструментом по контролю популяции кошек.

В Новой Зеландии обитает больше миллиона домашних кошек, а бездомных — в два раза больше. Вопрос о контроле популяции кошачьих — предмет оживленной общественной дискуссии, поскольку кошки ставят под угрозу выживание аборигенных видов. При этом они до сих пор не признаны инвазивным видом.

Королевское общество по охране лесов и птиц под, самая крупная новозеландская экологическая организация, выяснила, что бездомные кошки уничтожают более 1,1 миллиона аборигенных видов птиц, а также десятки миллионов других животных каждый год. Доктор биологических наук Хелен Блэки сообщила, что именно кошки ответственны за полное исчезновение шести видов местных птиц, а также за сокращение популяций летучих мышей, лягушек и ящериц.

Ранее сообщалось, что власти Колумбии приняли решение отправить часть разросшейся популяции гиппопотамов в Индию и Мексику. Животные, которых завез в страну Пабло Эскобар, начали бесконтрольно размножаться и были признаны инвазивным видом.