70 «кокаиновых» бегемотов Эскобара вышлют в другие страны

AP: 70 бегемотов Пабло Эскобара хотят выслать из Колумбии из-за экологической угрозы

Колумбийские власти просят другие страны принять у себя около 70 бегемотов, живущих недалеко от бывшего ранчо Пабло Эскобара. Как сообщает AP, животных хотят выслать потому, что потомки четырех вывезенных наркоторговцем из Африки особей стали представлять экологическую угрозу.

Колумбия предложила Индии и Мексике забрать гиппопотамов, потому что увеличение их популяции грозит местной экосистеме серьезными проблемами. Нелегально привезенные в Колумбию в 1980-х гиппопотамы были частью зоопарка Эскобара. Однако после его смерти в результате перестрелки с полицией в 1993 году и последующего периода запустения виллы животные разбрелись по округе. «Кокаиновые» гиппопотамы даже стали туристической достопримечательностью для тех, кто приехал посмотреть на бывшее ранчо легендарного наркобарона.

Гиппопотамы, которые весят в среднем около трех тонн и считаются территориальными животными, разошлись далеко за пределы ранчо Hacienda Napoles, расположенного всего в 200 километрах от Боготы вдоль реки Магдалена. Экологи насчитали около 130 взрослых особей в границах департамента Антьокия. По их оценкам, в течение восьми лет популяция может увеличиться до 400 особей. Местные водоемы и благоприятный климат хорошо подходят для этих млекопитающих.

Проблема состоит в том, что в Колумбии нет хищников, которые контролировали бы популяцию гиппопотамов. К тому же их экскременты меняют состав воды и речного дна, и ученые предупреждают, что это может поставить под угрозу выживание колумбийских капибар и ламантинов. В 2022 году правительство Колумбии признало гиппопотамов чужеродным инвазивным видом.

Планы по транспортировке гиппопотамов в зоопарки и национальные парки Мексики и Индии обсуждались с этими странами более года. Центр по спасению и реабилитации диких животных Greens Zoological Rescue & Rehabilitation Kingdom в Гуджарате согласился принять 60 особей и покрыть расходы на их транспортировку. Еще десять млекопитающих примут реабилитационные центры и зоопарки Мексики.

Власти Колумбии планируют выслать из страны лишь тех бегемотов, которые живут за пределами ранчо Пабло Эскобара, где им обеспечивают необходимые условия и контролируют их размножение. Эквадор, Филиппины и Ботсвана также выразили готовность принять у себя колумбийских гиппопотамов.

Ранее сообщалось и о другом наследии Пабло Эскобара. В сентябре 2020 года в доме наркобарона в Колумбии нашли тайник с 18 миллионами сгнивших долларов. Они пролежали в его резиденции в Медельине примерно 30 лет.