В доме Пабло Эскобара нашли тайник с миллионами сгнивших долларов

В доме крупнейшего в мире наркобарона Пабло Эскобара нашли тайник с 18 миллионами сгнивших долларов (1,4 миллиарда рублей). Они пролежали в колумбийской резиденции в Медельине примерно 30 лет. Об этом сообщает издание Red+ со ссылкой на старшего племянника наркоторговца Николаса Эскобара, передает РИА Новости.

Помимо валюты в чемодане, в тайнике нашли пишущую машинку, на которой были напечатаны важные на тот момент документы, золотую ручку и часы Rolex. Также сообщается о небольших слитках золота, мобильных телефонах, фотоаппарате (пленка не подлежит восстановлению) и патронах. «Сумка была достаточно большая, и запах впечатляющий — в сто раз хуже мертвечины», — рассказал Николас.

Однако родной брат Пабло Эскобара Роберто опроверг информацию о тайнике. По его словам, все заявления о находке — ложь, а видео с тайником сфабриковано. Роберто подчеркнул, что сам живет в этом доме и никаких кладов там нет.

В 1980-е годы Эскобар являлся самым разыскиваемым наркоторговцем в США и считался богатейшим человеком в мире. Глава Медельинского картеля поставлял в Америку кокаин, его долгое время не могли поймать. В 1993 году Эскобар был убит полицией Колумбии в ходе спецоперации.

Ранее на родине наркобарона, в Боготе, объявили о распродаже «кокаиновых домов» — пяти тысяч объектов недвижимости, принадлежавших еще одному торговцу наркотиком. Их совокупная стоимость составляет 366 миллионов долларов (на тот момент 26 миллиардов рублей).

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