Сын Пабло Эскобара заявил о ключе к пропавшим сокровищам отца

Неофициальный сын колумбийского нарокобарона Пабло Эскобара Роберто Сендойя Эскобар, проживающий в настоящее время на Майорке под псевдонимом Филипп Уиткомб заявил, что у него есть ключи к пропавшим сокровищам отца. Об этом он рассказал перед публикацией своей книги «Сын Эскобара. Первенец» в интервью BBC News.

Уиткомб поделился, что знает шифр, за которым скрывается местоположение спрятанных богатств. «Там есть деньги. Не наличные, но что-то ценное», — сказал он.

При этом мужчина пообещал в случае обнаружения сокровищ большую часть направить на благотворительные цели, которые «могут непосредственно противодействовать тому, что Дон Пабло Эскобар сделал с населением мира».

Уиткомб рассказал о том, что долгое время не знал, кто является его биологическим отцом. У него всплывали воспоминания из детства о перестрелке, где погибла женщина в красном платье — его мать. Позднее приемный отец мальчика поделился, что эти события действительно произошли. Тогда секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 осуществляла миссию по возвращению украденного денежного запаса Эскобара и случилась перестрелка. После этих событий главный агент МИ-6, который возглавлял операцию, пожалел ребенка и усыновил его. Уиткомбу при этом позволяли регулярно встречаться с Эскобаром. Так, утверждает сам сын наркобарона в своей книге, британское правительство пыталось контролировать отмывание денег и торговлю наркотиками.

В свидетельстве о рождении у Роберто Сендойя Эскобара не упоминается имя отца наркобарона, однако об этом говорится в документе о крещении, передает Daily Mail.

Пабло Эскобар, который на протяжении 15 лет возглавлял Медельинский картель, считается одним из самых известных наркобаронов в истории. К началу 1990-х его состояние превышало 30 миллиардов долларов, а картель был ответственен более чем за 80 процентов поставок кокаина в США. Преступник был убит в ходе совместной операции колумбийской полиции и американских спецслужб в декабре 1993-го.