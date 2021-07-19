Диетолог назвала пять мифов о здоровом питании

Российский врач-диетолог Альбина Комиссарова развеяла пять мифов о здоровом питании. Об этом она написала в посте на своей странице в Instagram.

Эксперт рассказала, что по желанию можно пропускать завтрак, так как на данный момент у диетологов нет данных, однозначно подтверждающих или опровергающих вред отказа от утреннего приема пищи. По словам Комиссаровой, если человек привык не завтракать, то не нужно себя заставлять и тем самым потреблять лишние килокалории без удовольствия.

Диетолог развеяла миф, что есть углеводы на ночь вредно: она написала, что еда усваивается независимо от времени суток, значение имеет лишь количество съеденных углеводов, что, по ее словам, подтверждено экспериментально.

Комиссарова советует не заставлять себя выпивать два литра воды в сутки. «Не существует норм потребления воды. Есть нормы потребления жидкости, это и вода и все безалкогольные, лучше несладкие напитки. А также еда», — написала она.

Количество приемов пищи в день не влияет на похудение, считает диетолог. Можно поесть три раза за сутки, а можно пять, важно следить за объемом порций. Также врач убеждена, что сбросить вес возможно без специальных ритуалов, таких как стакан воды с лимоном утром и прием биологически активных добавок до и после тренировок. «Все это лишь суета вокруг главной идеи — питайся здорово и будь физически активен», — заключает диетолог.

Ранее сообщалось, что диетолог Татьяна Разумовская назвала способы быстро избавиться от лишних килограммов без диет и спорта. По ее словам, чтобы похудеть, нужно высыпаться.