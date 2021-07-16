В Роспотребнадзоре рассказали о количестве привитых москвичей

Роспотребнадзор сообщил, что за месяц вакцинировалось более двух миллионов москвичей

В Москве за месяц привились более двух миллионов человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что большинство столичных предприятий выполнили требования о вакцинации сотрудников от COVID-19 и предоставили необходимые сведения властям.

Роспотребнадзор также напомнил, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Москве до 15 июля предприниматели, предоставляющие услуги в сферах торговли, услуг и иных областях должны были организовать проведение вакцинации от коронавируса первым компонентом или однокомпонентной вакциной, не менее 60 процентов своих сотрудников.