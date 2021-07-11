Эпидемиолог назвал золотой стандарт вакцинации

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что является золотым стандартом вакцинации.

По его словам, чтобы одержать победу над большинством заразных заболеваний, в том числе COVID-19, нужно привить 94-96 процентов населения. Он объяснил, как это работает, на примере борьбы с корью.

«Для того чтобы профилактировать вспышки кори, охват во всем мире должен быть не менее 94 процентов декретируемых групп. Только в этой ситуации инфекция может быть управляемой. Те, кто вакцинируется, дают шанс не заболеть корью и тем лицам, которым жизненно противопоказана эта вакцинация», — заявил Горелов.

Эпидемиолог напомнил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 60-70 процентов граждан. Именно такой показатель дает возможность «более-менее безболезненно» преодолеть сезоны подъема заболеваемости инфекциями.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с призывом вакцинировать от коронавируса всех россиян. По ее мнению, это позволит России «стать самой передовой страной в борьбе с болезнью».