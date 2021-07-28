В Минздраве анонсировали новую версию рекомендаций по лечению коронавируса

Новая версия методических рекомендаций по лечению COVID-19 практически разработана, в скором времени она будет выпущена. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко, передает ТАСС.

В Минздраве добавили, что двенадцатая версия анонсируемых рекомендаций разрабатывается открыто.

«По методическим рекомендациям от коронавируса мы предлагаем присоединяться, мы абсолютно открыты», — заявил Фисенко.

Ранее Минздрав обновил рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19. В них сказано, что прививка «Спутником V» рекомендуется всем онкопациентам, которые завершили противоопухолевое лечение. Кроме того, согласно рекомендациям, вакцинация «ЭпиВакКороной» противопоказана тем, у кого диагностировали тяжелые формы аллергии, злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит.