Минздрав назвал причину для получения постоянного медотвода от вакцинации

Министерство здравоохранения России объяснило, в каких случаях человек может получить постоянный медотвод от вакцинации. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В документе указано, что постоянный медотвод выдается тем пациентам, у которых наблюдается гиперчувствительная реакция на компоненты вакцины и есть тяжелые аллергические реакции. В качестве еще одной причины ведомство назвало период грудного вскармливания, который может длиться до двух лет и более.

Если у человека протекает острое инфекционное и неинфекционное заболевание или он находится в периоде обострения хронического заболевания, то он может получить временный медотвод от прививки, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Если у пациента определены временные противопоказания, то справка выдается на 30 дней.

Ранее в Минздраве предупредили, что вакцина «ЭпиВакКорона» противопоказана тем, у кого диагностировали тяжелые формы аллергии, злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит.