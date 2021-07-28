В России 101-летняя ветеран Великой Отечественной войны победила коронавирус

В Балашихе 101-летняя россиянка, ветеран Великой Отечественной войны, смогла победить коронавирус. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

За пять дней до 101-го дня рождения пенсионерки ее положили в больницу с диагнозом COVID-19. У россиянки началась двухсторонняя пневмония, легкие оказались поражены на 20 процентов. Свой день рождения она провела в больнице, где ее поздравили сотрудники.

Спустя некоторое время два ПЦР-теста показали отрицательный результат. Кроме того, исследования компьютерной томографией не обнаружили ни одного нового очага в легких. Самочувствие женщины вернулось в норму, в настоящее время она уже дома.

Ранее инфекционист перечислил наиболее подверженные тромбозу группы россиян. По его словам, люди с генетической предрасположенностью и принимающие оральные контрацептивы женщины более всего подвержены тромбозу.