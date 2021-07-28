Противник прививок умер от COVID-19 в 34 года

34-летний футбольный тренер и убежденный противник вакцинации Мэттью Кинан (Matthew Keenan) из английского города Бредфорд, графство Уэст-Йоркшир, умер от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кинан заболел COVID-19 в начале июля. Мужчина рассказал что чувствовал себя так, будто его «сбил грузовик». Его состояние продолжило ухудшаться, и две недели назад он был госпитализирован. В больнице британца ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако 26 июля больной скончался.

По словам давнего друга Кинана, 38-летнего музыканта Билли Брауна (Billy Brown), незадолго до смерти ярый противник вакцинации пожалел о том, что не сделал прививку, но было уже слишком поздно. «Кинан был преданным отцом, фантастическим другом и непревзойденным тренером. У него было 20 лучших друзей и самое большое сердце. Он относился ко всем так, как будто они были его семьей. Таких, как он, немного», — сказал Браун.

Лиэнн Чейн (Leanne Cheyne), врач и консультант по респираторным заболеваниям, выложила пост, посвященный Кинану, в своем аккаунте в Twitter. Женщина призвала людей вакцинироваться. «Я выкладываю этот пост с разрешения Мэттью, 34-летнего отца и футбольного тренера. Он был убежденным противником вакцинации до тех пор, пока не заразился коронавирусом. Если бы он мог вернуть время вспять, то сделал бы прививку. Самые тяжелые пациенты — неавкцинированные люди моложе 40 лет», — написала она.

Ранее сообщалось, что в Торонто, провинция Онтарио, женщина осталась парализована после того, как ей ввели три дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции. Известно, что до вакцинации она бессимптомно переболела COVID-19.