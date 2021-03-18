В американском штате Флорида у вакцинированной женщины родился ребенок с антителами к COVID-19. Об этом сообщает WPBF.

Матерью стала медицинская работница, привившаяся от COVID-19 на 36 неделе беременности. Использовалась вакцина, разработанная компанией Moderna. Спустя три недели женщина благополучно родила. Анализ крови ее новорожденной дочери показал, что у нее уже есть антитела к COVID-19.

«Насколько нам известно, о рождении ребенка с антителами после вакцинации было сообщено впервые в мире», — утверждает педиатр Пол Гилберт (Paul Gilbert). Он и его коллега Чед Рудник (Chad Rudnick) подготовили статью, в которой описывают этот случай. Ожидается, что она будет опубликована в научном журнале.

Ранее инфекционист РУДН Сергей Вознесенский заявил, что дети с антителами к COVID-19 могут рождаться у женщин, перенесших болезнь во время беременности.