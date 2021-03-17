Оценена вероятность рождения ребенка с антителами к коронавирусу

Родить ребенка с антителами могут женщины, которые беременными перенесли коронавирус. Об этом заявил инфекционист РУДН Сергей Вознесенский, передает РИА Новости.

При высоком титре антител у женщины вероятность возникновения антител у ребенка оценивается выше, чем в 50 процентов, указал специалист.

По словам Вознесенского, иммунитет можно разделить на врожденный и приобретенный. Врожденный — это защита, которую ребенок получает от матери. «Если в процессе беременности в третьем триместре, то есть, в конце срока беременности у будущей мамы были антитела, будь они естественного происхождения или после вакцинации, то в этом случае у ребенка с высокой долей вероятности эти антитела также будут», — сказал он.

Как пишет РИА Новости, ранее стало известно, что медработница из американского штата Флорида, родила ребенка с антителами к коронавирусу. Во время беременности она получила первую дозу вакцины от COVID-19. По словам ученых, это первый подобный случай.