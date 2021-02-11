Россия
 
Последние новости
Евросоюз начал работу над новыми санкциями против России
Суд в Киеве вернул проспекту имени Бандеры прежнее название
В небе над Кремлем заметили вертолеты 
Лукашенко объявил главное условие своего ухода из власти
В смартфонах появится «пьяный режим»
Мужчина растолстел до 172 килограммов в надежде стать похожим на медведя
Лукашенко обозначил сроки решения вопроса своего ухода
Пароли миллиардов пользователей электронной почты слили в сеть
Сотрудницу птицефабрики в России затянуло в конвейер и перемололо
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка перенесла COVID-19 и описала 100-процентное поражение легких

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Пациентка НИИ имени Склифосовского перенесла COVID-19 со 100-процентным поражением легких и описала, что чувствовала во время болезни. Ее слова приводятся в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

«Я не могла готовить, стоять, говорить. Чувствовала, что не хватает кислорода», — вспоминает женщина. Она долгое время лечилась самостоятельно, в связи с чем и произошло ухудшение состояния с последующей госпитализацией.

Ее лечили на протяжении двух месяцев, три недели она провела в реанимации. Россиянка проходила не только основную терапию, но и лечение с помощью гипербарической оксигенации (насыщение пациента кислородом под высоким давлением).

Ранее врачи спасли беременную россиянку с полным поражением легких и ее ребенка, который родился абсолютно здоровым. Женщина заразилась коронавирусом на 32-й неделе беременности. После самостоятельного лечения она обратилась за медицинской помощью. Оказалось, что плод не получал достаточно кислорода, и было решено сделать женщине кесарево сечение.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России врачи спасли беременную с коронавирусом и полным поражением легких
Россиянин выжил после COVID-19 с полным поражением легких
В центре Гамалеи назвали необратимое последствие тяжелой формы COVID-19