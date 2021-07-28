Россия
 
Последние новости
Российские пловцы завоевали серебро Олимпиады в Токио
Крымские татары призвали Турцию признать Крым российским
Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады
Блогер раскрыл тайну попкорна в кинотеатрах и удивил пользователей
Федор Емельяненко допустил участие в боксерском поединке
Востоковед раскрыл стратегический провал американской военной миссии в Ираке
В России появится истребитель Су-57 с управлением при помощи глаз и голоса
Байден посчитал Россию и Китай «смертельными соперниками» США
Россиянка побывала в Грузии и рассказала секреты комфортного отдыха в стране
Новости партнеров
Прослушать новость

Инфекционист перечислил наиболее подверженные тромбозу группы россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что тромбоз является одним из наиболее распространенных осложнений COVID-19. Специалист перечислил группы россиян, наиболее подверженных этому недугу, и объяснил, почему он возникает, передает РИА Новости.

Люди с генетической предрасположенностью

Тромбоз, в первую очередь, грозит дополнительными рисками для тех пациентов, которые предрасположены к нему генетически.

Инфекционист объяснил, что размножению вируса SARS-COV-2 способствует эндотелий — пласт клеток, составляющий внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Когда до них добирается инфекция, внутренняя оболочка сосудов становится менее эластичной и усложняет ток крови.

Поздняков отметил, что эндотелий восстанавливается довольно медленно, поэтому при нарушении внутренней оболочки сосудов коронавирусом возникают тромбозы. «При этом человек может даже не подозревать что у него развивается тромб», — подчеркнул врач.

При этом если у ближайших родственников пациента нет аналогичного заболевания, то это не значит, что оно не появится у самого человека. Генетическая предрасположенность к тромбозу почти не проявляется в обычной жизни.

Принимающие оральные контрацептивы женщины

Если опираться на гендерный признак, то к тромбообразованию более склонны женщины, чем мужчины. Этому способствуют оральные контрацептивы, а также эндокринные заболевания, вызванные нарушением обмена глюкозы и избыточным весом. Кроме того, на тромбообразование влияют и сердечные заболевания.

По мнению Позднякова, вакцинация от коронавируса не увеличивает риск тромбоза. «Что касается вакцинации от COVID-19, у "Спутника V" в официальных источниках не отмечено риска тромбозов», — заключил он.

Как избежать тромбоза после коронавируса?

По мнению клинического фармаколога, терапевта Андрея Кондрахина, необходимо наблюдать за состоянием здоровья пациента в течение месяца после выписки из больницы. Кроме того, важно сделать коагулограмму — анализ, который показывает степень свертываемости крови. В жаркую погоду специалист посоветовал пить много воды, чтобы предупредить сгущение крови.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский врач назвал два наиболее уязвимых перед коронавирусом органа
Эксперт назвала пять вызывающих тромбоз продуктов
Ученые назвали причину тромбоза после вакцины Johnson & Johnson