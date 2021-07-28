Инфекционист перечислил наиболее подверженные тромбозу группы россиян

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что тромбоз является одним из наиболее распространенных осложнений COVID-19. Специалист перечислил группы россиян, наиболее подверженных этому недугу, и объяснил, почему он возникает, передает РИА Новости.

Люди с генетической предрасположенностью

Тромбоз, в первую очередь, грозит дополнительными рисками для тех пациентов, которые предрасположены к нему генетически.

Стоит отметить, что это достаточно распространено в популяции, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало Андрей Поздняков Фото: @InvitroSibir / Twitter

Инфекционист объяснил, что размножению вируса SARS-COV-2 способствует эндотелий — пласт клеток, составляющий внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Когда до них добирается инфекция, внутренняя оболочка сосудов становится менее эластичной и усложняет ток крови.

Поздняков отметил, что эндотелий восстанавливается довольно медленно, поэтому при нарушении внутренней оболочки сосудов коронавирусом возникают тромбозы. «При этом человек может даже не подозревать что у него развивается тромб», — подчеркнул врач.

При этом если у ближайших родственников пациента нет аналогичного заболевания, то это не значит, что оно не появится у самого человека. Генетическая предрасположенность к тромбозу почти не проявляется в обычной жизни.

К сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной — это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены Андрей Поздняков Фото: @InvitroSibir / Twitter

Принимающие оральные контрацептивы женщины

Если опираться на гендерный признак, то к тромбообразованию более склонны женщины, чем мужчины. Этому способствуют оральные контрацептивы, а также эндокринные заболевания, вызванные нарушением обмена глюкозы и избыточным весом. Кроме того, на тромбообразование влияют и сердечные заболевания.

Именно поэтому COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них очень сильно меняется свертываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений Андрей Поздняков Фото: @InvitroSibir / Twitter

По мнению Позднякова, вакцинация от коронавируса не увеличивает риск тромбоза. «Что касается вакцинации от COVID-19, у "Спутника V" в официальных источниках не отмечено риска тромбозов», — заключил он.

Как избежать тромбоза после коронавируса?

По мнению клинического фармаколога, терапевта Андрея Кондрахина, необходимо наблюдать за состоянием здоровья пациента в течение месяца после выписки из больницы. Кроме того, важно сделать коагулограмму — анализ, который показывает степень свертываемости крови. В жаркую погоду специалист посоветовал пить много воды, чтобы предупредить сгущение крови.