Ученый усомнился в завершении пандемии COVID-19 к следующему году

В случае, если нынешний темп вакцинации от COVID-19 в мире сохранится, пандемия коронавируса не закончится в следующем году. В этом усомнился руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в беседе с РИА Новости.

«Только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее», — сказал эксперт, добавив, что говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно.

По его словам, опыт прошлых лет, например, гонконгского гриппа, показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года, и скорость окончания пандемии зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.

Ранее в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в настоящее время рано говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции. По словам регионального директора Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, из-за распространения индийского варианта COVID-19 «дельта плюс» во многих странах Европы растет заболеваемость. Для того чтобы сдержать распространение коронавируса в этих условиях, важно сохранять бдительность, заявил глава ECDC Андреа Аммон.