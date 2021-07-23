ВОЗ оценила вероятность скорого завершения пандемии

В настоящее время рано говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам регионального директора Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, из-за распространения индийского варианта COVID-19 «дельта плюс» во многих странах Европы растет заболеваемость.

Для того чтобы сдержать распространение коронавируса в этих условиях, важно сохранять бдительность, заявил глава ECDC Андреа Аммон. «Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность», — сказал он.

Также Аммон призвал всех соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить защитные маски. По его мнению, такие меры помогут избежать локдаунов, поскольку они предотвращают распространение болезней без «блокировки значительной части общества».

Клюге в свою очередь отметил, что, согласно имеющимся данным, прохождение полной вакцинации значительно снижает риск тяжелого течения заболевания и смерти.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что, чем масштабнее распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще опаснее, чем «дельта»-вариант. Он отметил, что с увеличением количества вариантов повышается шанс того, что один из них сможет увернуться от вакцин.

